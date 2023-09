Patenti facili: quattro arresti della Stradale a Brescia

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 settembre 2023 – I candidati arrivavano a Brescia da tutta Italia per sostenere gli esami teorici per le patenti di guida.

Il motivo era semplice: grazie ad apparecchiature elettroniche indossate dai candidati e fornite da 4 criminali, l’esame era sempre superato grazie ai suggerimenti ricevuti in tempo reale.

A scoprire questo sistema la Polizia stradale di Brescia che, con l’operazione “Phone Ispiration” ha ricostruito la rete dell’organizzazione composta da persone residenti a Brescia, Mantova e Verona.

Gli arrestati, grazie ai contatti creati soprattutto all’interno delle comunità di stranieri, ricevevano le richieste per il superamento dell’esame e applicavano di conseguenza una sorta di tariffario.

l’operazione della polizia stradale di BresciaPer il superamento dell’esame teorico della patente B, il costo era di 3 mila euro; di 5 mila era la richiesta per l’aiuto nel superamento dell’esame per la patente C o per l’esame per la Carta di qualificazione del conducente che certifica i conducenti professionisti.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno trovato e sequestrato le apparecchiature messe a disposizione dai 4 arrestati per consumare le truffe.

Redazione