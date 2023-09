Milano, Morelli: su affitti la bella addormentata nel bosco si sveglia dopo 10 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – “Incredibile che dopo oltre 10 anni di vuoto pneumatico, mentre i prezzi degli affitti e il mercato immobiliare schizzavano verso l’alto, il Comune si scagli sulle scelte del Governo che, chiaramente, guarda al Paese e non può promuovere una norma Milanocentrica. Il solito provincialismo della sinistra milanese che non ha fatto nulla sulla casa seppur le norme diano ai Comuni i poteri riguardanti i temi urbanistici e sia stata al Governo per oltre 10 anni”. Cosi’ in una nota il sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli.

“La Giunta milanese pare la bella addormentata nel bosco che – spiega il senatore leghista – svegliata dagli studenti in tenda e dalle famiglie ‘espulse’ dalla città a causa dei costi esorbitanti, ora pensa di buttare la croce addosso al Governo che, da buon padre di famiglia, cerca di mettere una pezza ad una situazione insostenibile causata da altri”.

“Una favoletta che non funziona perché l’opinione pubblica ha chiaro il tentativo dell’amministrazione milanese di distogliere le responsabilità verso altri, conclude Morelli.

Redazione