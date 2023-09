WIRED NEXT FEST: A MILANO IL 7 E L’8 OTTOBRE AL CASTELLO SFORZESCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – Annunciati oggi i nuovi ospiti che il 7 e l’8 ottobre 2023, nell’affascinante cornice del Castello Sforzesco di Milano, parteciperanno alla decima edizione del Wired Next Fest, quest’anno dedicata all’Italia.

Tra i nuovi ospiti annunciati oggi ci sono Cory Doctorow, Nona Mikhelidze, Jimmy Nelson, Meduza, Christopher, Jimmy Nelson, Yuliana Shemetovets, Luca Parmitano, Elsa Fornero, Chiara Cardoletti, Salvatore Rossi, Carlo Cottarelli, Motta, Amalia Ercoli Finzi, Raphael Gualazzi, Eshkol Nevo, Sofia Viscardi, Lorenzo Luporini, Priscilla Robledo, Teodoro Valente, Stefania Rocca, Luca Ricolfi, Luca Starita, Rocco Siffredi, Veronica Barassi, Silvia Sciorilli Borrelli, Lorenzo Pregliasco e Debora Villa.

Un ricco parterre di ospiti che si confronterà sul ruolo dell’innovazione come strumento di crescita e benessere del nostro Paese e su come, anche in un mondo globalizzato, le culture e le politiche locali siano in grado di influenzare i processi d’innovazione e la nascita di nuove tendenze.

Durante le due giornate attraverso exhibition, live performance, workshop, laboratori e incontrisi discuterà infatti di come l’Italia sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo.

Wired Next Fest èil più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. L’evento organizzato da Wired Italia e che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario, è ormai considerato il punto di riferimento dell’innovazione in Italia.