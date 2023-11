FESTA DEL GIOCO DA TAVOLO A MILANO “ENTRAinGIOCO”: DUE GIORNI DI FESTA PER GLI AMANTI DEI GIOCHI DA TAVOLO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 08 novembre 2023 – Si parte alle 10:00 di sabato 18 novembre e si giocherà fino alle 23:00. E poi ancora domenica 19, dal mattino e fino alle 19:00. Più di 20 ore per divertirsi con tantissimi giochi in scatola, di carte e di ruolo, puzzle e rompicapo compresi, e condividere con passione quella sana competizione che accomuna ogni partita. Dai grandi classici amati da tutta la famiglia come Monopoly e RisiKo! ai giochi in scatola più recenti e ingaggianti, a misura di Millennial e Gen Z come I Ratti di Wistar o HeroQuest. Il countdown in vista della prima edizione di ENTRAinGIOCO entra nel vivo, l’appuntamento è al SUPERSTUDIO MAXI di Milano (Via Moncucco, 35) ed è aperto proprio a tutti, adulti e bambini, hardcore e casual gamer, appassionati, collezionisti e famiglie intere, nonni compresi!

Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, ENTRAinGIOCO sarà una celebrazione dei giochi in scatola in tutte le forme possibili e immaginabili, con ben 30 editori italiani e internazionali, e in compagnia dei veri protagonisti del gioco da tavolo. Ci si divertirà a più non posso a suon di partite ed emozionanti sfide, con la possibilità di conoscere e giocare con il creatore dello stesso gioco, con il campione italiano o mondiale in carica, e soprattutto con tantissimi altri giocatori DOC. Il parterre di ospiti è da far invidia: l’ospite più atteso in assoluto è una vera leggenda del gioco, Ernő Rubik, l’inventore del cubo più famoso al mondo, che incontrerà i suoi fan sia sabato in una sessione di Q&A dove svelerà i segreti che si celano dietro la sua magnifica creazione e una sessione di “cube signign”, sia domenica per premiare i vincitori degli AWARDS promossi dal Politecnico di Milano.

Sabato 18 novembre è in programma anche la Notte del Gioco, una game night per giocare ininterrottamente fino alle 23:00 con più giochi possibili. L’uomo da sconfiggere sarà lui: Nicolò Falcone, Campione del Mondo in carica di Monopoly. Chiunque potrà sfidarlo, chissà se qualcuno riuscirà mai a batterlo: saranno delle sfide all’ultimo lancio di dadi! Altra special guest della serata di gioco no stop, il noto speaker radiofonico Francesco Lancia. Da grandissimo appassionato di giochi in scatola, di carte e di ruolo, presenterà, in collaborazione con Asmodee Italia, “ON AIR – Play Like a Deejay”, il party game dedicato alla radio di Via Massena. Domenica 19, invece, sarà la volta di Marco Confortola, un mito dell’alpinismo mondiale per le sue imprese su ben 13 cime di ottomila metri salite senza ossigeno. Sarà proprio lui a presentare IL GIOCO DEL PARCO, una sfida adatta a tutti tra vette, ghiacciai e valli incantate, firmata LUDIC e Confortola con il patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il SUPERSTUDIO MAXI di Milano si trasformerà in una grande sala giochi animata da tre Piazze – Sasso, Carta e Forbice – gestite da un team di esperti, professionisti del gioco e veri appassionati di giochi di società. Primo tra tutti, Andrea Ligabue, ludologo di professione. La Piazza Forbice sarà la preferita dai più piccoli, perchè ricca di Family Games pensati per essere giocati tutti insieme come Gnam Gnam Monster Chef o Kaleidos. La Piazza Carta, invece, sarà il porto sicuro per i casual gamer e per chi non ha mai giocato con un gioco da tavolo. Quelle scatole piene di buon umore e di tempo ben speso faranno ricredere anche i più scettici. Nella Piazza Sasso, infine, andranno in scena le sfide più avvincenti: è qui che i veri gamer, anche i più specializzati, troveranno pane per i loro denti a suon di Empire’s End (in anteprima assoluta) o di Annunaki l’alba degli Dei.

Nella due giorni di ENTRAinGIOCO ci sarà spazio anche per la creatività e tutte le sue declinazioni e contaminazioni, il vero motore di ogni forma di gioco. Grazie alla collaborazione con Poli.Design – Design for Kids&Toys, sono in programma talk, mostre e due speciali aree – ILLUSTRATORinGIOCO e PLAYDESIGNERinGIOCO – con un gruppo selezionato di 46 illustratori e designer che esporranno le loro più recenti creazioni, dei veri prototipi super innovativi che stimoleranno la curiosità dei giocatori e degli stessi editori presenti, pronti a scovare i best seller del futuro.

Ma non solo: in collaborazione con “Fondazione Per Leggere”, la mattina di sabato 18 novembre si terrà BIBLIOTECHEinGIOCO, il primo convegno dedicato alle biblioteche e rivolto ai bibliotecari e agli operatori culturali proprio sul tema del gioco. Con il motto “giocando imparo!”, Beba Restelli, formatrice sul Metodo Bruno Munari®, analizzerà il valore educativo, aggregativo e sociale che il gioco ha all’interno delle biblioteche e delle stesse comunità. Tutto in perfetta linea con Gioco per Sempre, la campagna promossa da Assogiocattoli volta a sostenere e diffondere la cultura del gioco per celebrarne l’universalità.

Con queste premesse, non resta altro da fare se non segnare in calendario che sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 si terrà la 1a edizione di ENTRAinGIOCO. I biglietti sono già in vendita sul sito dell’evento.

Tutti gli abbonati Trenord, travel partner di ENTRAinGIOCO, in possesso della tessera IO VIAGGIO potranno usufruire di uno sconto presso la biglietteria dell’evento. Al seguente link tutti i dettagli per accedere alla promozione: Trenord.it.

Infine, Radio Number One è la radio ufficiale della prima edizione di ENTRAinGIOCO, che non solo racconta i dettagli dell’evento, ma sostiene il valore del gioco a tutte le età.

