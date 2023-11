TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 15 al 19 novembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2023 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 15 al 19 novembre 2023.

15 novembre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.30 Incontro | This Topic: i nuovi cittadini– Louisa Yousfi

Ingresso libero previa registrazione

L’incontro si tiene in lingua francese con traduzione consecutiva in italiano.

Giornalista e scrittrice francese nata da genitori algerini, Louisa Yousfi scrive a nome di quelli che lei chiama “i barbari”: ragazzi e ragazze di origine straniera destinati a restare alieni nelle periferie dei paesi occidentali in cui sono nati. Secondo l’autrice, la loro “barbarie” è una ricchezza da rivendicare e difendere. Il suo primo libro Restare barbari, pubblicato in Italia da Derive Approdi (2023), è un viaggio nell’alterità radicale, un pugno nello stomaco delle narrazioni occidentali e delle sue politiche di integrazione. L’autrice è in conversazione con il giornalista Cesare Alemanni.

16 novembre

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

19.30 e 21.00 Il passo – Romeo Castellucci e Silvia Rampelli

Ingresso libero previa registrazione

Come il molteplice si raccoglie nell’uno, il possibile nel fatto: una pratica immersiva nell’arte della scena. Dopo un percorso di sedici giornate di studio dedicate alle arti della scena, il progetto formativo Il passo, di Romeo Castellucci con Silvia Rampelli, si conclude con un evento di apertura al pubblico, durante il quale i quindici partecipanti al progetto presentano le azioni performative concepite durante il percorso. Al progetto – guidato dal Grand Invité di Triennale insieme alla filosofa, performer e coreografa Silvia Rampelli – hanno preso parte quindici partecipanti e una dramaturg selezionati tramite una open call.

Festival | BookCity Milano 2023

Per maggiori informazioni sulla programmazione

Dal 16 al 19 novembre torna in Triennale BookCity Milano con centinaia di presentazioni di libri, incontri con autori, reading e performance. Il focus dell’edizione di quest’anno è il Tempo del Sogno, quell’istante effimero che nasce nel profondo del sonno e racchiude il potere di trasformare la veglia. Sogno è una parola polisemica, capace di evocare associazioni di pensieri e desideri profondi, utopie e distopie, evasioni e battaglie, incubi e paure; è la parola che abita ogni speranza: sogni di gioventù, sogni a occhi aperti, sogni proibiti, sogni di gloria, sogni di un futuro migliore. BookCity Milano è un dibattito collettivo e partecipato che invade la città e offre ai cittadini dei momenti per riflettere su tutti i più importanti temi della contemporaneità.

18.30 Visita guidata | Gabriele Basilico. Le mie città

Visita guidata a pagamento

Una visita guidata alla scoperta della mostra Gabriele Basilico. Le mie città. A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) un’ampia mostra che si articola in due sedi espositive – Palazzo Reale e Triennale Milano – e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città.

19.30 Spettacolo | CRY VIOLET– Panzetti/Ticconi– Teho Teardo

Presso Volvo Studio Milano

Ingresso libero previa registrazione

Un evento unico in cui l’eleganza coreografica di Panzetti/Ticconi incontra l’energia musicale di Teho Teardo. Il compositore, musicista e sound designer – vincitore del David di Donatello per la miglior colonna sonora per Il Divo di Paolo Sorrentino – è da sempre un esploratore attento agli stimoli provenienti da altre forme artistiche. Si dedica all’attività concertistica e discografica indagando il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali, oltre a realizzare installazioni sonore e a comporre per il cinema, le serie e il teatro. A Volvo Studio Milano Teho Teardo entra in dialogo artistico con il duo composto da Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, nato nel 2008 e con base tra Berlino e Torino. La loro ricerca si sviluppa attorno alla danza, alla performance e all’arte visiva. Nominati “Talenti dell’anno” dalla prestigiosa rivista tedesca “Tanz”, Panzetti e Ticconi sono soliti attingere a immaginari lontani e a costruire figure e immagini ibride tra antico e contemporaneo, approfondendo il rapporto tra comunicazione, violenza e potere.

17 novembre

Festival | BookCity Milano 2023

Per maggiori informazioni sulla programmazione

18.30 Visita guidata | Pittura italiana oggi

Visita guidata a pagamento

Triennale Milano propone una visita guidata della mostra Pittura italiana oggi, che riunisce il lavoro di 120 tra i più interessanti artisti e artiste italiani, nati tra il 1960 e il 2000. In mostra sono stati individuati singoli exempla rappresentativi, attraverso un’opera per artista, realizzata tra il 2020 e il 2023, in grado di offrire sguardi trasversali, letture e interpretazioni originali della nostra contemporaneità.

19.30 Spettacolo | Sfera # uno stato eternamente nascente – mk – Michele Di Stefano

Spettacolo a pagamento

Una scacchiera in disequilibrio, un’atmosfera per corpi in cerca di un’intesa possibile. Sfera è una rappresentazione esemplare della cifra stilistica della compagnia mk e del coreografo Michele Di Stefano, artista associato di Triennale Milano Teatro e Leone d’Argento alla Biennale di Venezia. Uno spettacolo suggestionato dal kecak, affascinante forma di danza e musica quasi rituale nata negli anni Trenta a Bali, in Indonesia. Sul palco, attraverso i corpi degli mk, movimento e voce si uniscono in un mescolamento caotico, in un irresistibile desiderio di prossimità. E mentre parole e gesti si sperperano, lo spazio dell’azione si amplia dando vita a nuove forme di danza e intimità.

18 novembre

Festival | BookCity Milano 2023

Per maggiori informazioni sulla programmazione

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

15.30 Laboratorio | Dalla forchetta all’astronave

Laboratorio a pagamento

Chi progetta può inventare tutto ma proprio tutto, da una forchetta a un’astronave! Durante la visita al Museo del Design Italiano, i partecipanti andranno alla ricerca di alcuni oggetti speciali da analizzare. Scopriranno i segreti degli oggetti di tutti i giorni e quali idee hanno avuto i designer che li hanno progettati, per imparare a progettarne di nuovi.

18.30 Visita guidata | Gabriele Basilico. Le mie città

Visita guidata a pagamento

19.30 Spettacolo | Sfera # uno stato eternamente nascente – mk – Michele Di Stefano

Spettacolo a pagamento

19 novembre

Festival | BookCity Milano 2023

Per maggiori informazioni sulla programmazione

11.00 Incontro | Il Kitsch ieri e oggi

Nell’ambito di BookCity

Ingresso libero previa registrazione

Triennale Milano presenta un incontro in occasione della ripubblicazione da parte di Bompiani del famoso libro di Gillo Dorfles del 1968, Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto, citato e tradotto in tutto il mondo. L’obiettivo del libro oggi, parte di un progetto editoriale portato avanti dall’Associazione Culturale Gillo Dorfles, è rimarcare la permanenza di un fenomeno che viene da lontano, presente e diffuso ora più di ieri, fondamentale per comprendere la cultura visiva del nostro tempo e per navigare in una sorta di “fiume carsico” che riemerge quando meno te lo aspetti. Dorfles ha sempre navigato nella produzione estetica di tutto il Novecento fino alla sua scomparsa nel 2018, attento e implacabile indagatore, delle “oscillazioni del gusto”. Nel 2012 proprio in Triennale la mostra Gillo Dorfles. Kitsch – oggi il kitsch, a cura dello stesso Dorfles con Aldo Colonetti, Franco Origoni, Luigi Sansone e Anna Steiner, ha contribuito ad aggiornare il dibattito sul Kitsch come categoria estetica. Intervengono: Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano; Edoardo Camurri, scrittore e giornalista; Aldo Colonetti, filosofo, Politecnico di Milano.

11.00 Incontro | Sentimental

Nell’ambito di BookCity

Ingresso libero previa registrazione

Una conversazione tra l’artista Ali Kazma (1971, Istanbul) e Orhan Pamuk (1952, Istanbul), autore, artista e Premio Nobel per la letteratura nel 2006. Il titolo prende il nome dell’opera video di Kazma esposta alla galleria Francesca Minini fino all’11 novembre in occasione della sua mostra personale A House of Ink, che, a sua volta, trae il titolo da un altro video in mostra. Le opere – The House of Ink, 2023, video HD a tre canali, loop, 47′, 48′, 46’; Sentimental, 2022 video HD sincronizzato a due canali, 7″45 – girate all’interno dell’appartamento e dello studio di Pamuk sulle rive del Bosforo, verranno proiettate durante il talk. Attraverso le immagini mostrate e il confronto tra i due protagonisti, esploriamo il processo creativo e ci immergiamo nelle rispettive pratiche di produzione, approfondendo il rapporto tra autore e artista. L’incontro è moderato da Caroline Corbetta, curatrice d’arte contemporanea e giornalista.

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento

16.00 Spettacolo | Sfera # uno stato eternamente nascente – mk – Michele Di Stefano

Spettacolo a pagamento

18.30 Visita guidata | Pittura italiana oggi

Visita guidata a pagamento

15.30 Laboratorio | Dalla forchetta all’astronave

Laboratorio a pagamento