A Mario Francese il conferimento della “Pannocchia di riso” 2023. Sabato 18 novembre la cerimonia di consegna

(mi-lorenteggio.com) Vercelli 15 novembre 2023 – Verrà consegnata sabato 18 novembre alle ore 10.00, nella sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, via Monte di Pietà 22, la “Pannocchia di riso” 2023 a Mario Francese, presidente di Airi – Associazione Industrie risiere italiane e CEO di Euricom e Curti.

Il riconoscimento, secondo una tradizione annuale, si propone di premiare le personalità di spicco che, nei vari settori e comparti delle proprie attività, abbiano contribuito a far conoscere e a valorizzare il riso italiano, distinguendosi per iniziative ed azioni di promozione, sviluppo e tutela del prodotto nostrano.

Per il 2023 il comitato, presieduto da Pier Luigi Bruni, ha deciso di conferire il riconoscimento a Mario Francese, presidente di Airi, Associazione che comprende tutto il mondo dell’industria risiera e CEO di Euricom e Curti.

Nato a Vercelli nel 1951 e laureato in Economia Aziendale, Mario Francese è noto nel settore risicolo non solo in Italia ma in tutta Europa. La sua carriera è iniziata all’interno dell’Associazione Agricoltori di Vercelli (oggi Confagricoltura), con il compito di organizzare e sviluppare il Consorzio Vendita Risone, divenuto in pochi anni la prima cooperativa nazionale per prodotto commercializzato. Nel 1985 entra nel Gruppo Euricom, una delle società più importanti nel settore del riso a livello mondiale, al cui interno, nel 1994, viene nominato amministratore unico della capogruppo. Nel 1998 Francese viene nominato amministratore delegato di Curti, società di proprietà del gruppo Euricom, leader europeo nel settore del marchio privato, oltre che proprietaria dei brand Curtiriso e Flora. Dopo aver svolto un ruolo all’interno del CDA di Ente Nazionale Risi dal 2007 al 2015, nello stesso anno Francese viene nominato presidente di Airi, carica che tutt’oggi detiene, mentre da giugno 2022 svolge altresì il ruolo di vice presidente di Ferm, Federazione delle industrie risiere europee con sede a Bruxelles.

Considerato uno dei massimi esperti in Europa nel settore del riso, Francese è stato premiato proprio per il suo autorevole percorso professionale che, come sottolineato dalla Famija Varsleisa, è stato caratterizzato da una grande determinazione e professionalità, qualità che gli hanno permesso di ricoprire posizioni manageriali di assoluto prestigio all’interno del settore del riso.

EURICOM

Euricom ha sviluppato una posizione importante nel settore della produzione del riso come affidabile fornitore a lungo termine per i principali clienti europei nei canali retail, foodservice e B2B. Euricom ha raggiunto nel 2022 un giro d’affari consolidato di circa € 800 milioni con un utile dopo le tasse previsto di circa € 40 milioni, rappresentando uno dei principali operatori globali al di fuori dell’Asia. Le attività di Euricom coprono l’intera catena del valore, grazie alla capacità di approvvigionamento e lavorazione nelle principali regioni di coltivazione del riso (nell’Europa Meridionale, nel Sud America, in India e nel Sud-Est asiatico) ed accesso ai clienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sulle attività di Euricom, è possibile visitare il sito www.euricom.it.