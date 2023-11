Visita dei Sindaci di Rho e di Robecchetto con Induno alla “Piccola Partigiana” Silvana Negri

Andrea Orlandi e Giorgio Braga, accompagnati dal presidente di ANPI Rho Mario Anzani, rendono omaggio alla sorella del partigiano Alvaro Negri ucciso a Robecchetto il 13 ottobre 1944 dalla milizia fascista

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 16 novembre 2023 – “Vorrei tanto incontrare anche il Sindaco di Robecchetto”, questo il desiderio espresso da Silvana Negri un mese fa, quando non poté partecipare alla commemorazione dei martiri di Robecchetto il 14 ottobre 2023.

La signora Silvana, classe 1934, chiamata la Piccola Partigiana per la sua età nel periodo della guerra di liberazione, è la sorella di Alvaro Negri, uno dei partigiani uccisi a Robecchetto il 13 ottobre 1944 dalla milizia fascista.

Come promesso dai due primi cittadini, questa mattina, 16 novembre 2023, il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e il Sindaco di Robecchetto con Induno Giorgio Braga insieme al presidente di ANPI Rho Mario Anzani hanno fatto visita a Silvana Negri che li aspettava insieme al marito Osvaldo Bergamini nella propria abitazione: un incontro straordinario grazie anche al racconto lucido e puntuale di quanto è avvenuto 79 anni fa. L’arrivo dei fascisti a casa al mattino presto per cercare e arrestare il fratello, la sua morte insieme a quella di Alfonso Chiminello, Pasquale Perfetti e Luigi Zucca a Robecchetto, la giusta sepoltura a Rho e la partecipazione al processo sono capitoli di una storia ancora dolorosa per questa tenace 89enne.

“Ringrazio Silvana Negri per quanto hanno fatto lei e la sua famiglia profondamente antifascista e impegnata nell’attività partigiana. Un ringraziamento anche al sindaco Giorgio Braga che di slancio ha dato la sua disponibilità a incontrare la sorella di un partigiano, che fa parte tristemente anche della storia del suo territorio. La vita di Silvana merita di essere messa per iscritto”, afferma il Sindaco Orland