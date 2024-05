IL SEN. MARIO MANTOVANI CANDIDATO AL PARLAMENTO EUROPEO APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE A MILANO

Milano, 16 maggio 2024 – Il primo grande evento nella città di Milano del sen. Mario Mantovani, candidato di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, si svolgerà oggi alle 19.00 presso la sala Orlando di Confcommercio (corso Venezia 47).

In attesa delle elezioni, che si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno, sarà l’occasione per incontrare il candidato e ascoltare i suoi progetti per l’Europa.

Saranno presenti l’on. Andrea Mascaretti, il presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, il capogruppo FDI in Regione Christian Garavaglia, il vice coordinatore FDI di Milano Città Deborah Dell’Acqua insieme a tanti amministratori e militanti. Sarà presente anche la candidata Federica Picchi.