Lavoro e formazione: nuove opportunità per i giovani della Città metropolitana di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023. Aperta la call del Comune di San Donato Milanese per tre percorsi di formazione “sul campo” destinati agli under 29. Candidature entro l’8 dicembre

Ben 17 posizioni aperte per tre percorsi di formazione retribuiti. Sono i numeri della open call ideata dal Comune di San Donato Milanese nell’ambito del progetto “Verso il tuo futuro”, l’iniziativa promossa con A.S.S.E.MI, Città Metropolitana di Milano e la cooperativa “La Strada” e finanziata con un contributo regionale pari a 70mila euro nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2023″.

La call, ideata per favorire l’emancipazione economica delle nuove generazioni attraverso l’occupazione e l’autoimprenditorialità, offrirà alle ragazze e ai ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che frequentano il Sud-Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi), l’opportunità di prendere parte a diversi filoni di formazione “sul campo”: il percorso in azienda, il percorso autoimprenditorialità e quello dedicato alla comunicazione. In tutti e tre i casi, i giovani, oltre a sviluppare alcune delle principali competenze richieste dal mercato del lavoro, riceveranno un compenso complessivo compreso tra i 400 e i 2400 euro, a seconda del percorso intrapreso.

Per conoscere nel dettaglio le attività previste all’interno dei tre percorsi e leggere la call completa, è possibile consultare il sito bit.ly/versofuturo. Per presentare la propria candidatura, invece, è sufficiente compilare entro la chiusura del bando il form disponibile sul sito bit.ly/opencallfuturo.

“La Città metropolitana di Milano, con convinzione, sostiene i progetti rivolti ai giovani e la partecipazione degli enti locali ai bandi per ottenere finanziamenti e attuare iniziative concrete sul territorio – afferma Giorgio Mantoan, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sostenerne la formazione e implementarne le competenze è un’attività importante che, come istituzioni, possiamo fare, facendo leva su progetti consolidati a livello territoriale che, di anno in anno, si implementano e rafforzano. Invito quindi ragazzi e ragazze a rispondere numerosi alla call aperta dal Comune di San Donato: davvero un’utile opportunità per fare esperienza”.

“Sono entusiasta di annunciare il lancio di un nuovo progetto innovativo dedicato alla formazione lavorativa per i giovani della nostra comunità – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili e del Lavoro del Comune di San Donato Milanese, Valeria Resta –. Quest’iniziativa mira a fornire competenze pratiche e opportunità di apprendimento che prepareranno i giovani a entrare con successo nel mondo del lavoro. Vogliamo investire nel talento dei nostri giovani, offrendo programmi formativi che, al tempo stesso, rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e alle aspirazioni delle nuove generazioni”.