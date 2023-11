Milano Sempione, si sveglia nuda in un ristorante (chiuso): s’indaga per violenza sessuale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2023 – Questa notte, intorno alle ore 5.10, in via Poliziano, all’angolo con corso Sempione, una donna di 31 anni si è svegliata nuda sdraiata sul tavolo , nel locale chiuso e dove si era svolta una festa di compleanno.

Soccorsa dai Carabinieri e da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste, la donna è stata trasportata in codice verde alla clinica Mangiagalli.

I Militari dell’Arma indagano per una presunta violenza sessuale.

La 31enne, presentava ecchimosi alle gambe e dolore al basso ventre, ha chiamato aiuto usando il telefono fisso trovato alla cassa ed è stata liberata dai carabinieri e trasportata in ospedale, senza ricordare nulla, in stato di forte agitazione per il sospetto di essere stata vittima di una violenza.

Redazione