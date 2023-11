L’Arma dei Carabinieri celebra la Patrona ‘Virgo Fidelis’

Ricorrono oggi la “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma, l’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 21 novembre 2023 – Nella giornata odierna si celebra la “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri ed in questa data si ricorda anche la “Giornata dell’Orfano”, profondamente sentita dai militari dell’Arma che si stringono ai tutti i figli dei colleghi scomparsi. Nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, S.E. Reverendissima Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha officiato una Santa Messa, unitamente all’Ordinario Militare, Arcivescovo Santo Marcianò, a cui hanno partecipato il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto; il Ministro dell’Interno, Dott. Matteo Piantedosi; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi.

Il Cardinale ZUPPI, nel corso dell’omelia, si è soffermato sul Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto descritto come “Servo di Dio ed Eroe della Patria che pagò con il sacrificio della vita il suo impegno nell’Arma dei Carabinieri” e ancora “con la sua semplicità insegna la Fede ed il servizio a tutti noi”; inoltre nel ricordare la ricorrenza odierna ha sottolineato come la Virgo Fidelis “conserva il bene umano più prezioso che possediamo, la nostra umanità e quella del prossimo”. L’affetto dei militari dell’Arma è dimostrato anche materialmente attraverso l’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C), un Ente Morale di natura privatistica che dal 1948 assiste gli orfani tramite un piccolo contributo volontario mensile elargito dai militari di ogni ordine e grado dell’Arma dei Carabinieri. Infatti, sia a Roma – al termine della Messa a Trastevere – sia in altre regioni d’Italia, con piccole ma significative cerimonie, sono state consegnate delle borse di studio quali premi “di buon profitto” agli orfani maggiormente distintisi nel rendimento scolastico e delle targhe d’argento ai neo-laureati, segno concreto di vicinanza alle famiglie dei colleghi scomparsi. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la Cristianità celebra la Presentazione di Maria Vergine al tempio e anniversario della “Battaglia di Culqualber”.

Il 21 novembre del 1941 ebbe anche luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa, nella quale un Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Quei Caduti sono entrati a far parte della folta schiera di Carabinieri che, in pace e in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio. Alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu conferita, per il fatto d’arme, la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.