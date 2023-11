Saluto della Città metropolitana di Milano al Prefetto Saccone

Giovedì 23 novembre l’ente di area vasta e i Comuni hanno voluto omaggiare il numero uno della Prefettura prossimo al pensionamento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2023. Una cerimonia istituzionale, ma anche un abbraccio virtuale di tutta la Città metropolitana di Milano: così, giovedì 23 novembre, si è voluto omaggiare il Prefetto di Milano Renato Saccone, che il 1° dicembre andrà in pensione.

Una festa, ma anche un momento di condivisione, a chiusura del percorso iniziato il 30 ottobre 2018 con la sua nomina alla guida della Prefettura. Cinque anni intensi, caratterizzati da numerose sfide per il territorio, su tutte quella della pandemia da Covid 19 che ha visto Comuni, capoluogo e Prefettura lavorare in sinergia per rispondere ai bisogni della cittadinanza, nel rispetto delle nuove regole in vigore. Una collaborazione che ha caratterizzato tutta l’azione amministrativa del prefetto, guida ferma e autorevole per i 133 Comuni e per l’ente di area vasta.

Ad accogliere Renato Saccone al suo arrivo a Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano, il vicesindaco Francesco Vassallo. Presenti numerosi sindaci e sindache dei 133 Comuni, che hanno voluto condividere con il Prefetto un ultimo momento istituzionale. Posto d’onore per le altre due vicesindache che si sono alternate durante il mandato di Saccone: Arianna Censi e Michela Palestra. In omaggio a Saccone, da parte del territorio, una fascia tricolore con il suo nome, a ricordo della sua esperienza al fianco di sindaci e sindache, e un quadro con tutti gli stemmi comunali dei 133 Comuni, per suggellare per sempre il rapporto di amicizia con l’area metropolitana. La cerimonia, molto emozionante, si è chiusa con un lungo applauso.

