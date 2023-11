Spada: “Bene la convergenza tra Sala e Fontana su autonomie”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023 – “La convergenza tra il Sindaco Giuseppe Sala e il Presidente Attilio Fontana durante il ‘Lombardia World Summit’ sul tema delle autonomie con una Città Metropolitana effettiva fa ben sperare sulla messa a terra di un progetto fondamentale per un territorio come il nostro a forte vocazione imprenditoriale. Infatti, qui nella Città Metropolitana di Milano operano 356.836 unità locali che producono 178 miliardi di euro di valore aggiunto – pari al 44,9% del PIL regionale e al 10,1% del PIL nazionale -, che avrebbero solo vantaggi da maggiori competenze, coordinamento e risorse per fronteggiare le sfide ambientali e del caro citta’ con strumenti adeguati. Sappiamo quanto sia complicato il percorso delle riforme ma non possiamo perdere questa grande occasione. Sono fiducioso che Sala e Fontana sapranno rappresentare insieme gli interessi del territorio nei confronti del Governo: tanto la Lombardia ha bisogno di Milano quanto Milano ha bisogno della Lombardia” ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.

