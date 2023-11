Don Colmegna nominato presidente onorario della Fondazione Casa della Carità

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023 – In occasione della serata che ha aperto le celebrazioni per l’anniversario 2023 della Casa della Carità, monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano, leggendo un messaggio dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, ha annunciato la nomina di don Virginio Colmegna a presidente onorario della Fondazione, arrivata a seguito di una proposta del Consiglio di amministrazione della Casa della Carità alla Diocesi, che l’ha accolta.

Don Colmegna era stato designato alla guida della Casa della Carità dal cardinale Carlo Maria Martini, che volle la Fondazione nel 2002, e ne è stato presidente fino a febbraio 2023, quando ha passato il testimone a don Paolo Selmi.

“Sono emozionato e onorato per questa nomina, che mi lega ancora di più al cardinal Martini, che ha voluto questa Casa e che, personalmente, mi ha dato la gioia di essere prete”, ha dichiarato in proposito don Virginio Colmegna.

“Sono molto contento che la proposta del Consiglio di Amministrazione sia stata accolta dalla Diocesi, perché la Casa della Carità è indissolubilmente legata al nome di don Virginio e il suo nome è indissolubilmente legato a quello della Casa», aggiunge don Paolo Selmi.

Redazione