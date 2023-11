Domenica sera arriva Padova a Milano. Porro, fratelli contro

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023 – Appaiate in classifica nel “gruppone” a 7 punti Allianz Milano e Pallavolo Padova sono pronte a dare il via domenica 26 novembre in uno dei posticipi di questa settima giornata di SuperLega Credem Banca a una sfida vibrante ed equilibrata. Prima battuta alle 20.00, diretta VBTV arbitrano Mauro Goitre di Torino e Michele Brunelli di Falconara Marittima (3° arbitro Michele Marotta, videocheck Riccardo Villa, segnapunti Elisabetta Zuccotti).

Le formazioni di Roberto Piazza e Jacopo Cuttini provengono entrambe da un turno infrasettimanale, con esito però agli antipodi. Se infatti Allianz Milano ha esordito in Coppa Cev con un perentorio 3-0 contro la squadra belga del Decospan Vt Menen, la Pallavolo Padova si è dovuta arrendere in Umbria con lo stesso risultato alla Sir Susa Vim Perugia, capace di aggredire i veneti in particolare nel primo set (chiuso 25-16) e poi di controllare il match. Tra i temi dell’incontro sicuramente la curiosità di vedere da avversari i fratelli Paolo e Luca Porro, palleggiatore di Milano e schiacciatore di Padova. Sono tre gli ex in campo Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20, Marco Vitelli a Padova dal 2020 al 2022 e Francesco Fusaro a Milano nella scorsa stagione. Sono 20 i precedenti con Milano in vantaggio 14-6.

Milanesi quasi al completo, ancora in via di recupero il centrale Innocenzi, Piazza potrà scegliere domenica chi schierare da opposto dopo le buone prove nelle ultime di campionato di Reggers e del ritrovato Dirlic in Cev Cup. La biglietteria apre alle 18.00.

A caccia di record. Petar Dirlic è a 21 punti dal record dei 1000 in Italia. Tra gli ospiti Gabi Garcia Fernandez si avvicina ai 500 punti personali in Italia. Il capitano di Allianz Milano, Matteo Piano è ancora alla ricerca della battuta vincente numero 100 in carriera, altri 10 punti e Matey Kaziyski arriverà alla straordinaria quota 5.800, mentre a Davide Gardini mancano 11 punti ai 100 in stagione.



Solidarietà “Il Minuto di Rumore” e baffi rossi. Con le squadre in campo, dopo il fischio d’inizio e la prima battuta, partirà ufficialmente “il Minuto di Rumore” si tratta dell’iniziativa con cui la Federazione Italiana Pallavolo, la Lega Pallavolo Serie A Femminile e la Lega Pallavolo Serie A Maschile aderiranno alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU per sabato 25 novembre.

Il minuto di rumore sostituirà il canonico minuto di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo di ogni ordine e grado nel week end di gare di sabato 25 e domenica 26 novembre. I giocatori di Allianz Milano giocheranno inoltre con dei “baffi rossi” sul viso per richiamare la violenza sulle donne.



Solidarietà Volley4All. Sarà Massimiliano Manfredi, atleta paralimpico di tennistavolo, badminton e sitting volley, tecnico federale di 2′ livello di tennistavolo e badminton, vicepresidente della Commissione Pararafting della World Rafting Federation l’ospite premiato nell’ambito del il progetto valoriale Volley4All nato nel 2019 grazie al sostegno di Fondazione Allianz UMANA MENTE per dare visibilità ai cosiddetti invisibili, persone, realtà e associazioni che operano quotidianamente nell’ombra, nell’ambito del volontariato, a sostegno dei più fragili. Nell’intervallo tra il primo e il secondo set, il presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro e il testimonial del progetto unico in Italia, Alberto Amodeo, forte atleta paralimpico di nuoto (campione del mondo) consegneranno il riconoscimento a Manfredi che è anche motivatore sportivo ed aziendale, Formatore con 2 missioni in Siria per conto di UNDP- United Nation Development Program.



Promozione per la gara del Mediolanum Forum. Fino a lunedì è possibile aderire alla promozione speciale con biglietti a 5 euro per tutto l’Anello C del Mediolanum Forum di Assago per la partita Allianz Milano – Valsa Group Modena ultima partita dell’anno 2023 in programma sabato 30 dicembre alle 18.00. Tutte le informazioni sul sito powervolley.it

Classifica

Sir Susa Vim Perugia 18*, Itas Trentino 16, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Mint Vero Volley Monza 12, Cucine Lube Civitanova 11, Valsa Group Modena 7, Pallavolo Padova 7*, Cisterna Volley 7, Rana Verona 7, Allianz Milano 7, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 3. *una partita in più



Roberto Piazza, allenatore Allianz Milano: “Padova è una squadra che come sempre inizia da subito la preparazione e fa bene in campionato già nei primi turni. Per me non si tratta di una sorpresa, anche perché conosco bene il loro bravissimo allenatore Jacopo Cuttini e si vede già il lavoro che sta facendo con i suoi ragazzi. Anche noi stiamo lavorando bene, solo che abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per carburare con tutti gli effettivi”.



Federico Crosato, centrale Pallavolo Padova: “Domenica a Milano ci aspetta una partita complicata, con una squadra che ha dimostrato, anche nella passata stagione di SuperLega, di riuscire ad andare fino in fondo, vincendo con Perugia ai Play Off. Dovremo affrontare questa sfida nella consapevolezza che, facendo il nostro gioco, possiamo toglierci delle soddisfazioni e portare a casa dei punti, a prescindere da chi ci troviamo di fronte”.

(Foto Credit Alessandro Pizzi)