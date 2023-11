Cesano. Partita la sperimentazione dell’iniziativa “Stasera esco anch’io” nell’ambito del progetto “Crescere insieme”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 novembre 2023 – Qualche pianto, ma soprattutto sorrisi ieri sera nei due asili nido comunali dove è partita la sperimentazione dell’iniziativa “Stasera esco anch’io” nell’ambito del progetto “Crescere insieme”.

Presenti all’apertura anche il primo cittadino Salvatore Gattuso e l’assessora alle politiche sociali Mara Rubichi. “Si tratta di una delle proposte che abbiamo definito con le cooperative che hanno in gestione i nidi – evidenzia il primo cittadino – con l’obiettivo di assicurare un accompagnamento e affiancamento alle famiglie nella crescita dei loro piccoli. Vi sono infatti anche il massaggio infantile, laboratori di lettura, di musicoterapia, di arteterapia, outdoor. Ma anche incontri con il nutrizionista, che ritengo fondamentale per assicurare ai bambini una crescita salutare”.

La serata è iniziata con l’accoglienza e giochi liberi. Per alcuni dei bimbi, di quatto o cinque anni, è stato un ritorno nell’asilo che hanno frequentato negli anni passati.

Poco dopo è stata servita pizza e carote, ma anche una gustosa torta preparata dal personale dei due nidi.

Bimbe e bimbi hanno poi partecipato alla proiezione di una fiaba animata. Fino al ritorno dei propri genitori.

L’esperienza sarà ripetuta altre due volte nel 2024.