Arrestato autore di tentato femminicidio, il plauso del sindaco Ferretti

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 28 novembre 2023 – Plauso ai Carabinieri della tenenza di Rozzano per l’operazione di oggi che ha portato all’arresto di un 32enne, autore di tentato femminicidio presso la sua abitazione in via Mandorli.

I militari sono prontamente intervenuti fermando l’uomo che aveva appena aggredito la moglie colpendola ripetutamente e provocandole ferite multiple alle gambe e alla testa. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

“Un sincero ringraziamento a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ai nostri Carabinieri, guidati dal maresciallo Gaetano Spatuzzi, per l’azione tempestiva e incisiva – ha commentato il sindaco Gianni Ferretti – questo episodio è accaduto a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza del 25 novembre e purtroppo testimonia l’attualità e la gravità del fenomeno. Condanniamo fortemente ogni forma di abuso, maltrattamento e violenza di genere – continua il sindaco – In questo momento siamo vicini alla donna che è stata salvata e rivolgiamo un pensiero a tutte le vittime di violenza”.

Redazione