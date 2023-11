Riaperta la M1 nel tratto tra Pasteur e Cordusio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2023 – La Metro rossa è rimasta chiusa causa incidente, avvenuto verso le 4 nella galleria di Palestro. La Linea M1 della metropolitana Milanese, dopo la sospensione della tratta tra Pasteur e Cordusio prima, poi ridotta a Loreto-Cadorna, che adesso torna interamente fruibile. Durante i soliti interventi di manutenzione – che vengono effettuati tutte le volte che i treni non circolano – un mezzo operativo ha urtato uno dei pilastri che separano i binari, danneggiandolo. Per precauzione è stato quindi necessario bloccare i convogli per permettere agli operai di intervenire per mettere in sicurezza lo stesso pilastro evitando il rischio di possibili crolli.

Redazione