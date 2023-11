5 DICEMBRE, EURODEPUTATA TOVAGLIERI (LEGA) AD ABBIATEGRASSO INCONTRA I CITTADINI SULLE ECO-FOLLIE CHE MINACCIANO LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 novembre 2023 – Martedì prossimo, 5 dicembre, l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) sarà ad Abbiategrasso per una serata di informazione e confronto, con i cittadini e con i rappresentanti del territorio, sugli ultimi provvedimenti europei in tema di ambiente, che rischiano di frenare l’economia e lo sviluppo. L’incontro, organizzato in collaborazione con il gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, si terrà alle 19.30 nella cornice del Castello Visconteo, in piazza Castello 31. “Parleremo di tanti temi che interessano da vicino le famiglie, i lavoratori e le imprese, dallo stop ai motori diesel e benzina deciso da Bruxelles per il 2035 fino alla direttiva Case green – anticipa Tovaglieri- ma faremo anche il punto sui risultati ottenuti in Europa grazie alle nostre battaglie di buonsenso contro l’ideologia green, nemica non solo della crescita, ma anche di una transizione ecologica che sia davvero sostenibile”.

Chi volesse iscriversi, può compilare l’apposito form al seguente indirizzo:

https://bit.ly/EventoID_5dicembre​