Affitti brevi: Mirabelli (Pd), Cin non basta, affrontare questione nel complesso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2023 – “L’emendamento dei relatori al DL Anticipi sugli affitti brevi introduce e regolamenta il Codice identificativo nazionale, strumento utile ma assolutamente insufficiente. Non vi è alcuna limitazione di fronte all’aumento sproporzionato degli affitti brevi, ne viene dato alcun potere ai Comuni per fissarne il numero in modo da impedire lo spopolamento dei centri storici e la grave riduzione delle opportunità di trovare case in locazione per tante famiglie. La questione va affrontata nel suo complesso stabilendo limiti, poteri dei comuni e regole per chi affitta, il Cin non basta. Per questo abbiamo presentato un subemendamento che riprende il nostro disegno di legge”. Lo dichiara il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e primo firmatario del DDL A.S. 922

Disposizioni in materia di locazioni a breve termine nei Comuni ad alta tensione abitativa.

