I CITY RANK: MONZA TRA LE CITTÀ ALTAMENTE DIGITALI D’ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 novembre 2023 – Si colloca nella fascia più alta delle 16 città “altamente digitali” il capoluogo della Brianza, secondo la classifica “I City Rank” curata da Forum PA e resa nota il 29 novembre.

In particolare Monza, insieme alle città di Parma e Vicenza, si colloca al 14°esimo posto tra i capoluoghi di città italiane protagoniste della trasformazione digitale, essendosi posizionata nel primo terzo dei punteggi – intervallo 66/ 10 – nei tre rating previsti: Amministrazione digitale; Comuni aperti e Città connesse.

Un balzo in tema di “innovazione” di più di 10 posizioni, considerando che nella scorsa rilevazione del 2022 Monza si classificava al 27°esimo posto.

“Un risultato brillante – commenta l’Assessore alla Transizione Digitale Carlo Abbà – che testimonia l’impegno in corso a tutti i livelli per offrire ai cittadini servizi sempre più smart e innovativi e per rendere l’Amministrazione sempre più aperta, ed inclusiva e che ci stimola ulteriormente per raggiungere i prossimi obiettivi”.

Soddisfatto anche il Sindaco Paolo Pilotto, che intravede un trend in crescita nell’affidabilità complessiva della città di Monza e che ringrazia il team dei dirigenti per il lavoro svolto: “Il nostro capoluogo sta dimostrando, passo dopo passo, un costante progresso nei suoi principali indicatori che ne fanno una città all’altezza delle aspettative elevate dei suoi cittadini”.

La ricerca completa è disponibile »on line