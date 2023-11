Come scegliere un’agenzia di produzione video a Milano? Ecco qualche consiglio

Milano, 30 novembre 2023 – Al giorno d’oggi le aziende non possono più fare a meno di contenuti video, sia per finalità di marketing che per esigenze di comunicazione interne ed esterne. Ecco perché sul mercato proliferano professionisti e realtà specializzate nella produzione di questo genere di contenuti, noti e apprezzati per la loro versatilità sia online che offline.

In una città dinamica e moderna come Milano sono ovviamente numerose le agenzie e professionisti tra cui scegliere. Per questo oggi vi guideremo in questa decisione illustrando quali aspetti meritano particolare attenzione nella scelta di un professionista esterno per esigenze creative, di marketing e di comunicazione. Per prima cosa è bene individuare le agenzie di produzione video Milano che sembrano maggiormente affidabili e serie, selezionandole tra le più accreditate o quelle più facilmente reperibili in base alle proprie esigenze. Vediamo, quindi, come procedere.

Clientela ideale

Un fattore fondamentale nella scelta di un’agenzia è l’esperienza, cioè l’insieme di competenze acquisite lavorando su specifici servizi, ambiti e sfere di intervento. Questo è ciò che, nel gergo professionale, viene definito come “know how”, ovvero il saper fare di un team di professionisti dinanzi a qualcosa che conoscono e padroneggiano.

Per questo le capacità di due ottime agenzie, dinanzi al medesimo incarico, possono emergere in modi molto differenti. Di conseguenza il risultato dipende molto anche da come ci si approccia alla ricerca e da quanto si è attenti a leggere “certi dettagli”.

Ci riferiamo al portfolio clienti, cioè a quelle sezioni del sito web delle agenzie di produzione video che indicano i lavori svolti, i risultati ottenuti e la tipologia di clienti soddisfatti. Queste informazioni aiutano a capire se l’agenzia può fare al proprio caso.

Innovazione e tradizionalità

Una buona agenzia video è in grado di tenersi al passo con i tempi senza dimenticare gli strumenti del passato. Tradizione ed innovazione devono sempre lavorare in modo integrato e sinergico tra loro, soprattutto in ambiti soggetti a trend dinamici e cambiamenti rapidi come il marketing.

Questo significa che non bisogna escludere nessuna realtà in base all’anzianità, dal momento che anche un team di giovanissimi può condurre ottimi risultati, specialmente quando poggia su preparazioni teoriche di una certa profondità.

Qual è il miglior compromesso in questo caso? La virtù, si dice, sta nel mezzo. Ecco perché il nostro consiglio è quello di dare sempre ascolto a professionisti che dimostrino di aver studiato in passato e di non aver alcun problema a dover studiare in futuro.

Sentirsi ascoltati

Un’agenzia attenta alla comunicazione è in grado di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con il cliente. Un aspetto importante in questo genere di collaborazioni è la comprensione reciproca, cioè la creazione di rapporti professionali fondati sull’ascolto.

Non tutti i professionisti sanno comprendere le aspettative del cliente, magari perché presi dal progetto o distratti da altri aspetti della trattativa. Il punto è che senza una profonda conoscenza di ciò che il cliente si aspetta è impossibile ipotizzare un prodotto che lo soddisfi o che lo rappresenti. Ecco perché un modo per distinguere una buona agenzia specializzata in produzione di video a Milano è quello di cercare la presenza di prassi dedicate alla cura del cliente, alla reportistica delle attività e alla valutazione collettiva delle proposte.

L. M.