Rozzano. Il Natale in città, tutte le iniziative di dicembre

Sabato 2 dicembre sarà inaugurata la pista di pattinaggio “Rozzano on ice” che segna l’inizio del periodo natalizio in città e regalerà emozioni a grandi e piccini fino al 7 gennaio 2024. In programma fino al 23 dicembre anche un ricco palinsesto di laboratori artistici, letture e spettacoli organizzati dalla biblioteca di Cascina Grande. Anche quest’anno inoltre i cittadini potranno votare la vetrina natalizia più bella e tornano i mercati straordinari in viale Lombardia per le festività

Rozzano, 29 novembre 2023 – È iniziato il conto alla rovescia del Natale 2023 e la città si prepara ad accoglierlo al meglio tra luminarie, addobbi e tante iniziative promosse dall’amministrazione comunale per offrire ai cittadini momenti di gioia e di serenità. Protagonista assoluta di questa rassegna natalizia 2023 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Rozzano on ice” allestita in piazza Foglia per tutto il periodo delle festività fino al 7 gennaio 2024 per permettere a tutti di cimentarsi nella attività più caratteristica e divertente della stagione invernale.

L’evento di inaugurazione della pista si terrà sabato 2 dicembre alle ore 11 con il taglio del nastro del sindaco Gianni Ferretti e l’esibizione della giovane e brava pattinatrice di Rozzano, Maya Alessandra. Per la speciale occasione, nel corso della giornata sarà possibile pattinare gratuitamente.

In pieno stile natalizio, un inconfondibile profumo di vin brulè si diffonderà in piazza già a partire dalle ore 10. I volontari della Protezione civile cittadina distribuiranno, a offerta libera, un bicchiere della profumata bevanda calda a base di cannella e di spezie, ideale per concedersi una coccola nelle giornate più fredde. Per chi preferisce, ci sarà invece una corroborante cioccolata calda.

Nel corso della mattinata di sabato sarà presente inoltre il Corpo musicale di Rozzano diretto dal maestro Giuseppe Lo Preiato che allieterà il pubblico in piazza sulle note di brani natalizi e non solo.

Fino al 22 dicembre la pista di pattinaggio sarà aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20 mentre il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 20. Dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024 l’orario di apertura è dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Il costo del biglietto con noleggio pattini per un’ora è di 4 euro.

“La programmazione natalizia prevede diverse iniziative nel mese di dicembre, offrendo varie occasioni culturali, ludiche e ricreative per tutte le età, per vivere appieno la magia del Natale, ma soprattutto per trascorrere insieme tanti momenti e costruire legami di comunità con l’augurio di una città sempre più attrattiva, viva e accogliente – spiega il sindaco Gianni Ferretti – anche quest’anno abbiamo organizzato inoltre il concorso della vetrina con la migliore decorazione o illuminazione natalizia coinvolgendo i commercianti locali. Tutti i cittadini sono invitati ad esprimere la loro preferenza sui canali social del Comune”.

L’edizione 2023 del concorso “Vetrina di Natale” promosso dall’amministrazione comunale si svolgerà dal 4 al 12 dicembre. Che si tratti di un negozio, di un bar, di un locale o di un ristorante, gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa esporranno un’apposita locandina. Il tema del concorso di quest’anno è “Natale di pace”. I partecipanti dovranno allestire la propria vetrina attenendosi al tema scelto e saranno successivamente votati direttamente dai cittadini attraverso la pagina Facebook del Comune.

Mentre le giornate si accorciano e il freddo si fa più pungente, l’aria comincia a riempirsi dell’atmosfera natalizia anche in Cascina Grande. Per rallegrare le giornate di bambini, ragazzi e adulti, la biblioteca organizza un ricco calendario di appuntamenti. Si comincia sabato 2 dicembre alle ore 16 in biblioteca ragazzi con uno spettacolo per bambini dai 5 anni di età sull’importanza e la gioia del donare.

Alle ore 18 in biblioteca adulti è in programma invece “Il Natale senza età”, una carrellata di letture ad alta voce per riscoprire il Natale con gli occhi di chi non è più un bambino. La rassegna prosegue sabato 9 dicembre. In biblioteca adulti alle ore 10.30 Stefano Grimelli, professional organizer, terrà un incontro per illustrare come vivere un Natale più sostenibile dalla scelta dei regali alla decorazione dell’albero e della tavola.

Venerdì 15 alle ore 16 i bambini dai 4 ai 7 anni sono invitati invece ad un simpatico laboratorio in biblioteca ragazzi dal titolo “Natale pop up” per realizzare un originale biglietto di auguri con effetto tridimensionale animato.

Sempre in biblioteca ragazzi, sabato 16 alle ore 10 e 11, doppio appuntamento con “Una ghirlanda per Babbo Natale”, lettura e laboratorio di manipolazione della carta per bambini dai 18 ai 36 mesi.

Alle ore 16 si prosegue invece con un laboratorio creativo per bambini più grandi dai 7 ai 10 anni. Si chiama “Per fare un albero ci vuole un libro”, i partecipanti impareranno a realizzare un bellissimo albero da decorare piegando le pagine di un libro. Martedì 19 dicembre alle ore 18 in biblioteca ragazzi è in programma lo spettacolo “Benvenuti al Gran Galà di Natale” per bambini dai 3 anni in su, mentre giovedì 21 alle ore 17 si prosegue con il laboratorio artistico “Pop up natalizio” adatto ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Evento finale della rassegna in biblioteca è il “Tombolibro di Natale” , la super tombolata libresca con in palio tanti libri per bambini dai 5 ai 9 anni si terrà sabato 23 dicembre alle ore 16. Tutte le iniziative della biblioteca sono su prenotazione ai numeri 0289259331 e 0289259334 (per maggiori informazioni consultare il sito www.cascinagrande.it)

Questo periodo natalizio in città si distingue anche per la voglia di curiosare tra le tante bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e di addobbi natalizi. Nelle domeniche del 10, 17 e 24 dicembre si svolgeranno i mercati straordinari in viale Lombardia, nel tratto dalla rotatoria di via Toscana fino all’incrocio con via Trento, con bancarelle di abbigliamento, oggettistica e accessori. Per l’acquisto di generi alimentari genuini e di qualità torna l’appuntamento con il mercato di Campagna Amica in piazza Foglia il 10 e 17 dicembre dalle 8 alle 13.30.