Ceriano – Educazione stradale alla primaria, bimbi in strada in sicurezza

Conclusa la prima parte del progetto dedicata alle classi prime

Si sono concluse nei giorni scorsi le lezioni di educazione stradale nella scuola primaria “Don Antonio Rivolta”, dedicata agli alunni delle classi prime. Tutte e tre le sezioni hanno partecipato a lezioni teoriche in classe tenute dal Comandante della Polizia Locale Claudio Cardea, e poi ad un’uscita in strada, accompagnati, oltre che dall’ufficiale, anche dalle insegnanti e dagli assessori Dante Cattaneo e Romana Campi.

Le lezioni in classe hanno fornito ai bambini le indicazioni necessarie ad assumere comportamenti corretti e sicuri lungo le strade, a partire dall’uso dei marciapiedi, degli attraversamenti stradali segnalati e dei semafori. Indicazioni che sono poi state messe in pratica nel corso di uscite dedicate, una per ciascuna classe, durante le quali i bambini hanno completato un percorso stradale nelle vicinanze della scuola di via Stra Meda, imparando a muoversi in gruppo e in autonomia lungo le strade.

“Dopo le precise indicazioni fornite in classe ed ascoltate con attenzione dai bambini” -spiega il comandante Claudio Cardea- abbiamo spostato la lezione direttamente sulla strada, lasciando ai bambini una certa autonomia, seppure sotto la costante supervisione mia e delle insegnanti, così da poter valutare il loro comportamento, in piena sicurezza. I bambini hanno anche sperimentato gli attraversamenti pedonali e l’uso del semaforo pedonale a chiamata, mostrandosi molto attenti e concentrati”.

Quello che si è appena concluso è il corso da “pedone provetto”, dedicato alle classi prime, mentre nei primi mesi del nuovo anno ci sarà, come sempre il corso da “ciclista provetto” dedicato alle classi quinte, grazie alla collaborazione dell’associazione locale BC Groane.

“I corsi di educazione stradale fanno parte delle proposte educative e dei servizi che l’Amministrazione comunale mette a disposizione delle scuole direttamente, incrementando l’offerta formativa e le opportunità a disposizione delle famiglie cerianesi” -aggiunge l’Assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. “Anche quest’anno i bambini che frequentano le scuole di Ceriano Laghetto possono contare su una serie di servizi di qualità che contribuiscono a migliorare l’esperienza scolastica”.