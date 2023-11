Basiglio – «Sull’intitolazione a Berlusconi consulteremo la cittadinanza»

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (29 novembre 2023) – Dialogo, confronto, condivisione. Questi sono alcuni principi fondanti dell’Amministrazione comunale al governo di Basiglio. Principi che la sindaca Lidia Reale e la maggioranza continuano a portare avanti, mantenendo fede ai propri valori e rifuggendo da pressioni e speculazioni da propaganda elettorale. «Negli ultimi anni abbiamo avviato un percorso di identità – evidenzia il primo cittadino – senza mai pensare all’appartenenza politica delle persone benemerite cui abbiamo dedicato intitolazioni. I valori di una persona non devono essere sempre etichettati e nessun partito se ne può appropriare».

Nei giorni scorsi la lista Lidia Reale ha votato contro la mozione presentata dall’opposizione per intitolare il lungolago a Silvio Berlusconi. Una decisione motivata dal rispetto dei valori e del percorso già intrapreso da anni che ha visto l’attribuzione di riconoscimenti (anche con intitolazioni) a personaggi benemeriti di spicco, «nostri concittadini – precisa Lidia Reale – impegnati nella valorizzazione e nella coesione della comunità di Basiglio».

Silvio Berlusconi, grande imprenditore, ha lasciato un segno indelebile nella storia basigliese. A lui si deve la realizzazione di Milano 3, città giardino, dove molti hanno deciso di vivere per gli alti standard di qualità della vita. È certamente un esempio di illuminata visione imprenditoriale che, tuttavia, non corrisponde a quei valori di gratuità e attenzione al bene comune cui l’Amministrazione intende ispirarsi per il conferimento delle benemerenze o delle intitolazioni di vie, piazze, giardini, edifici, sale pubbliche. Però se la comunità è divisa, è corretto interpellarla con una consultazione.

«Coerentemente con le nostre idee e i nostri valori– dichiara Lidia Reale – abbiamo votato contro la mozione presentata dall’opposizione perché sbagliata nella forma e nei contenuti. Rivendichiamo i nostri valori, pur nel rispetto delle persone e delle opinioni altrui, e non intendiamo subire pressioni né possiamo accettare gratuite accuse di appartenenze politiche: una lista civica è fatta da tante anime diverse, che scelgono di percorrere insieme un cammino per il bene della propria comunità. Non rispondiamo ad alcuna logica di partito. Lo abbiamo detto più volte, ma evidentemente ci sono esponenti della minoranza che non vogliono farsene una ragione. Vogliono affibbiare etichette e i basigliesi – prosegue Reale – non ne hanno bisogno. Insistere su questo aspetto è mera speculazione.

Manovre politiche alle quali non ci prestiamo, visto che abbiamo avuto la fiducia della maggioranza degli elettori di Basiglio. Tra i nostri valori, il dialogo, l’ascolto e la partecipazione sono fondamentali. È per questo che nella stessa seduta consiliare di giovedì scorso abbiamo proposto, come nostra iniziativa, una consultazione popolare».

Redazione