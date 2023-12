Cesano Boscone. Elezioni amministrative: primarie del Partito Democratico, al via il confronto tra Rubichi e Pozza – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1 dicembre 2023 – Il direttivo del partito democratico di Cesano Boscone, riunitosi lo scorso 29 novembre 2023, ha definito le date delle elezioni primarie da cui emergerà il prossimo candidato sindaco che rappresenterà il centro sinistra alle prossime elezioni amministrative.

I candidati che hanno dato la loro disponibilità e concorreranno per le elezioni sono l’attuale assessora alle politiche sociali, formazione e lavoro, offerta culturale dell’ente e biblioteca Mara Rubichi e l’assessore ai lavori pubblici, progetti strategici e PNRR, ambiente, Sport, innovazione energetica ed eventi istituzionali Marco Pozza.

Le votazioni si svolgeranno domenica 4 Febbraio 2024.

“Ai candidati i nostri sentiti ringraziamenti per la loro disponibilità e per il loro impegno e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che li attende” la nota del Partito Democratico cesanese.

V. A.