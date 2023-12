INCIDENTE A PAVIA TRA DUE AUTO, UNA FINISCE NEL NAVIGLIO: GRAVE 22ENNE

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 dicembre 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30, in via della Repubblica è avvenuto uno scontro tra due auto, una delle quali ribaltata in acqua del Naviglio.

A bordo vi era una ragazza di 22 anni, che è stata salvata da due vigili del fuoco che si sono tuffati in acqua per salvarla. E’ stata rianimata e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, dopo un arresto cardio circolatorio.

Uno dei vigili del fuoco che l’ha salvata è finito in ospedale per un principio di ipotermia, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Gli occupanti dell’altro veicolo, un 13enne e un uomo di 77 anni sono stati trasportati in codice verde al San Matteo.

V. A.