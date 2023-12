Donazione Pediatria Magenta

lunedì, 4 dicembre h. 10.0​0

presso la Pediatria dell’Ospedale di Magenta (6° piano)

sarà presente l’Associazione Cuorieroi Onlus.

(mi-lorenteggio.com) Magenta 1 dicembre 2023. Nel corso del momento festoso, i volontari indosseranno i costumi degli eroi dei fumetti e doneranno regali ai bambini ricoverati. Sarà anche donata una automobilina elettrica che verrà utilizzata dal personale sanitario e dai piccoli pazienti per le attività del Reparto Pediatrico di Magenta.

Cuorieroi per bambini eroi – N.I.D.A. Onlus

Nati nel marzo 2016, è una Onlus composta da volontari di ogni età e professione che, travestendosi da supereroi, principesse, personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi, donano il loro tempo per la felicità dei bambini malati.

Sono presenti nelle pediatrie, oncologie pediatriche, case famiglia o centri accoglienza per regalare momenti di svago e allegria per grandi e piccini. Siamo spesso chiamati ad intervenire ad eventi benefici di ogni tipo intrattenendo gli ospiti con svariate attività come: baby dance, bolle di sapone, truccabimbi, sculture di palloncini magia, laboratori e molto altro.

V.A.