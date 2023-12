Fiaccolata per la PACE a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 1 dicembre 2023 – Cessate il fuoco, ovunque!

Questo l’appello che ha animato gli organizzatori, tra cui Bicipace, della fiaccolata che si terrà domenica 10 dicembre, alle ore 17, a Magenta.

Il tragico conflitto in corso da oltre un mese in Medio Oriente, così come quello fra Russia ed Ucraina, sono quelli che ci sono noti perché ci vedono coinvolti indirettamente a causa delle loro ripercussioni economiche ma sono “solo” due dei tanti che sono in corso nel mondo che hanno tutti un denominatore comune: la morte di migliaia di civili, tra cui, dolorosamente, parecchi bambini.

Redazione