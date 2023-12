LAMBRETTA, SARDONE: “CONNUBIO PD-CENTRI SOCIALI SCHIAFFO ALLA LEGALITÀ: COMUNE CI RIPENSI E BLOCCHI ASSEGNAZIONE SEDE 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2023. “Il connubio politico tra Pd e centri sociali a Milano è sempre più solido e preoccupante: l’assegnazione di un immobile comunale al Lambretta, dopo 11 anni di occupazioni abusive in città, è uno schiaffo alla legalità e ai milanesi perbene. Il Comune, per far fronte a un eventuale sgombero del centro sociale di via Edolo, ha deciso di dare senza alcun bando pubblico 380mq di spazi agli antagonisti in via Rizzoli. Gli attivisti del Lambretta hanno fatto il bello e il cattivo tempo per parecchio, tenendo sotto scacco interi quartieri tra feste ed eventi esentasse e danneggiando anche i commercianti regolari. Mi chiedo come sia possibile che sindaco e giunta si inchinino davanti a questi professionisti dell’illegalità, che tra l’altro odiano Israele e gli ebrei, esaudendo ogni loro desiderio. Gli stessi militanti del centro sociale hanno scritto sui propri canali social che c’è stata una lunga e fattiva interlocuzione col Comune di Milano per ottenere la nuova sede di via Rizzoli. È vergognoso che a Milano accada tutto ciò: l’asse della maggioranza si sta pericolosamente spostando sempre più a sinistra”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.