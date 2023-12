(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 3 dicembre 2023 – Stamane alle ore 5.20, in via Curiel. 243, un 39enne è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo hanno ferito gravemente. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che indagano.per ricostruire quanto accaduto.

Redazione