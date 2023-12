Buccinasco. Diversificando, la fiera del vivere solidale e sostenibile

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 dicembre 2023 – Fare comunità e rete tra associazioni, realtà del volontariato sociale, cittadine e cittadini per un Natale solidale e attento ai più fragili.

Per il terzo anno l’Amministrazione comunale ha chiamato a raccolta le associazioni del territorio per organizzare insieme Diversificando, la fiera del vivere solidale e sostenibile che si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre al Parco Spina Azzurra, nello spiazzo all’angolo con via Grancino, adiacente al bar Isola Azzurra.

In casette di legno, tra musica e artisti di strada, le associazioni Amici Missioni Indiane – Associazione Italiana Glicogenosi – ANPI Buccinasco sez. Fulvio Formenti – Auser AttivaMente Buccinasco – Avis Corsico Buccinasco Assago – Buonmercato – Comitato Civico Anziani Buccinasco – Croce Rossa Italiana Comitato di Buccinasco – Donne Intrecci – Fondazione Rosangela D’Ambrosio – Insieme APS – Itaca – Progetto A Affidi Agape – Scout CNGEI Buccinasco – Ugualmente Artisti – Un Ponte nella Vita.

“Con Diversificando – aggiunge Martina Villa, assessora all’Inclusione sociale – arricchiamo il nostro Natale con le proposte delle associazioni che quotidianamente si occupano di fragilità e volontariato sociale e che ringrazio per aver accolto ancora una volta il nostro invito a dedicare il proprio tempo a iniziative di solidarietà e riflessione”.

Redazione