Milano. Accensione dell’albero di Victoria’s Secret in Galleria del Corso 4 – FOTO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – Victoria’s Secret con Percassi, insieme alla Fondazione IEO-MONZINO, hanno celebrato questa sera l’evento di accensione dell’albero di Natale di Victoria’s Secret in Galleria del Corso. Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail, ha dato il via all’accensione dell’abete di 10 metri proveniente dalla Val Sorda. Madrina della serata l’attrice Michela Quattrociocche.

Con il progetto “Celebrates Women”, Victoria’s Secret e Percassi, partner licenziatario unico del brand per l’Italia, Francia, Spagna e Portogallo, sostengono le attività della Fondazione nella ricerca sul tumore al seno. Dal 30 novembre al 3 dicembre, Victoria’s Secret ha devoluto alla Fondazione una parte del ricavato delle vendite del negozio di Galleria del Corso e una senologa IEO presente in store ha risposto a tutte le domande in tema di prevenzione.

Victoria’s Secret e Percassi hanno donato alla città anche un altro albero di Natale in Piazza Berlinguer, angolo via Savona.

Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail, ha commentato: “Siamo orgogliosi di contribuire a diffondere lo spirito del Natale a Milano, scegliendo Galleria del Corso e Piazza Berlinguer per omaggiare Milano. Con l’illuminazione dei due abeti, accendiamo anche un faro sulla prevenzione: il progetto “Celebrates Women”, in collaborazione con la Fondazione IEO-MONZINO, ha l’obiettivo di sensibilizzare donne di tutte le età sull’importanza della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno. Victoria’s Secret sostiene le attività della Fondazione, una risorsa preziosa e indispensabile per tener sempre viva l’attenzione nei confronti della ricerca per le donne, per un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione”.