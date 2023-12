Santa Sede. Si è svolta la riunione del Consiglio di Cardinali

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 6 dicembre 2023 – Il 4 e 5 dicembre a Casa Santa Marta si è tenuta la sessione del Consiglio di Cardinali. Erano presenti, insieme con il Santo Padre, tutti i Cardinali che ne sono parte e il Segretario del Consiglio.

Al centro della riflessione, in questa occasione, è stato il tema del ruolo femminile nella Chiesa. La conversazione è stata alimentata dagli interventi di Sr. Linda Pocher, Figlia di Maria Ausiliatrice, docente di Cristologia e Mariologia alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma; di Lucia Vantini, che insegna Teologia fondamentale, Filosofia della religione e Filosofia della conoscenza all’Istituto di Scienze Religiose di Verona, Antropologia filosofica e teologica allo Studio San Zeno di Verona e Filosofia del dialogo all’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia; e di Luca Castiglioni, presbitero della diocesi di Milano e docente di Teologia fondamentale presso il Seminario di Milano. Il Consiglio ha convenuto circa la necessità di porsi in ascolto, anche e soprattutto nelle singole comunità cristiane, del tratto femminile della Chiesa, perché i processi di riflessione e di decisione possano godere del contributo insostituibile delle donne.

E’ stata esaminata l’attuale situazione sociale, politica ed ecclesiale nelle diverse regioni di provenienza dei membri del Consiglio, con particolare riguardo al conflitto in corso in Ucraina e alla grave situazione in Terra Santa, nonché ai lavori della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) in corso a Dubai.

Il Cardinale O’Malley ha illustrato diverse ipotesi di modalità circa l’organizzazione di assemblee delle Conferenze episcopali a cinque anni dalla Riunione sulla prevenzione degli abusi su minori e persone vulnerabili delfebbraio 2019, che sono state poi oggetto di confronto e valutazione con i Membri del Consiglio.

Infine la riunione ha offerto la possibilità di confrontarsi sulla prima sessione dell’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi e di continuare la riflessione sull’implementazione dello spirito, dei principi e dei criteri della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle curie diocesane.

La prossima sessione sarà nel mese di febbraio nel 2024.

Redazione