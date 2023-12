Scurati, Sala (Lega): “Regione Lombardia è per raddoppio linea, nuovi treni ne sono dimostrazione”

“Chieste garanzie per copertura finanziaria e tempi realizzazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre – “Regione Lombardia si è mossa attivamente nel corso degli ultimi anni per completare il potenziamento dell’intera linea Milano-Mortara. Già nel marzo 2021 l’Assessore Terzi, in concerto con gli enti territoriali interessati, aveva richiesto al MIT di rinnovare il progetto per il raddoppio della tratta fermo, dal 2006, dando mandato a RFI per la sua project review”.

“L’intervento regionale è stato efficace determinando, nell’ottobre dello stesso 2021, la richiesta da parte del MIT a RFI di procedere celermente alla riprogettazione del lotto da Albairate ad Abbiategrasso, opera che nel frattempo era stata finanziata con risorse PNRR. Progetto sul quale la Regione ha sempre tenuto alta l’attenzione verificandone l’avanzamento con specifici incontri assieme a RFI”.

“Rispetto alle recenti comunicazioni da parte del gestore della rete in ordine all’incremento dei costi – a seguito del perfezionamento del progetto definitivo e anche causa del costo delle materie prime – si segnala come Regione si sia già mossa nei confronti di RFI e del Governo perché possa essere garantita la copertura finanziaria dell’intervento e possa essere limitato il più possibile il rallentamento nell’iter di autorizzazione e realizzazione del lotto Albairate-Abbiategrasso. Collegamento la cui realizzazione è preliminare per procedere poi con quello successivo da Abbiategrasso fino a Mortara, nel Pavese”.

“Questo nella ferma convinzione di Regione Lombardia per il completamento del raddoppio dell’intera linea Milano-Mortara, interesse dimostrato tra l’altro dall’immissione dei nuovi treni ‘Caravaggio’ per migliorare la qualità e la puntualità del servizio di trasporto”.

Così i Consiglieri regionali della Lega Silvia Scurati e Andrea Sala in merito all’aggiornamento dei lavori per il raddoppio della linea Milano-Mortara comunicato ieri in Consiglio regionale.

Redazione