(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 dicembre 2023 – Intorno alle ore 19.40, lungo viale Forlanini, in direzione Milano, ragazza di 28 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo car sharing ribaltandosi. La donna, soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 è stata trasportata in codice giallo in ospedale, mentre, la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.