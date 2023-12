COLICO (LC), INCENDIO IN UNA DITTA: FIAMME SOTTO CONTROLLO – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Colico, 10 dicembre 2023 – Dall’alba numerose squadre sono impegnate a Colico (LC) per l’incendio in una ditta che si occupa della lavorazione e dello smaltimento di rifiuti industriali: fiamme sotto controllo, vigili del fuoco al lavoro con nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) e NIA (Nucleo Investigativo Antincendio).

Sul posto ARPA Lombardia per i rilievi ambientali.