MIRABELLI (PD): INCOMPRENSIBILE LA SCELTA DEL GOVERNO DI ESCLUDERE ANAC ALLA CONFERENZA ONU SULLA CORRUZIONE, PRESENTIAMO UN’INTERROGAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2023 – “La scelta di escludere per la prima volta l’Autorità Nazionale Anti Corruzione dalla delegazione italiana alla conferenza ONU sulla corruzione è incomprensibile e ingiustificabile. Il Governo decide di privarsi di una competenza fondamentale sul tema. Evidentemente ANAC paga la propria autonomia e indipendenza e l’aver criticato iniziative del Governo, come il Codice degli appalti. Come nel recente caso del progetto Valditara, la maggioranza non considera debba avere ruolo o cittadinanza chi non è di stretta appartenenza alla stessa. Chiederemo al Ministro con un’interrogazione urgente di spiegare questa assurda decisione”. Lo annuncia il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e componente delle Commissioni Giustizia e Antimafia.

Redazione