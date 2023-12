Excellera Advisory Group: nuova sede nella Torre Velasca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2023 – Torre Velasca, uno dei palazzi simbolo dello skyline di Milano, sarà la nuova sede di Excellera Advisory Group, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, nata dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., Community e più recentemente Value Relations, con il supporto di Xenon Private Equity.

La scelta dei fondatori del Gruppo è ricaduta su una sede prestigiosa, un edificio storico simbolo della Milano che rinasce e che continua a trasformarsi: la Torre Velasca, infatti, costruita in tempo record nella seconda metà degli anni ‘50, si trova oggi al centro di un importante intervento di rigenerazione urbana a cura di Hines, in qualità di investitore e sviluppatore, e dello studio Asti Architetti in sinergia con la Soprintendenza, ispirato ai migliori criteri ESG, con un intervento che riguarda anche l’omonima e circostante piazza.

La posizione strategica dell’edificio, nel cuore del capoluogo lombardo, insieme alla consapevolezza del ruolo storico e architettonico che la Torre ricopre anche a livello internazionale, sono stati i motivi che hanno portato Excellera a sceglierla come sua nuova sede per accogliere i professionisti di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., Community e Value Relations basati su Milano, a cui si aggiungeranno i team di alcune delle altre società che presto si uniranno al Gruppo.

I nuovi locali saranno distribuiti su due piani della Torre Velasca, il decimo e il quindicesimo, per una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati dedicati a uffici direzionali e open space. La sede accoglierà inizialmente circa 70 professionisti – un numero destinato a crescere con l’ingresso delle nuove società – che potranno vivere in un ambiente di lavoro in linea con i più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. L’attenzione ai criteri ESG che contraddistinguono la Torre è stato un altro dei motivi che ha portato Excellera a sceglierla per i suoi nuovi uffici, essendo la sostenibilità nel DNA del Gruppo stesso.

Il nuovo headquarter di Excellera all’interno della Torre è stato pensato cercando un equilibrio tra gli uffici tradizionali e le nuove esigenze lavorative che richiedono spazi modulabili, adatti al lavoro in team, per favorire la condivisione e il trasferimento delle competenze tra i diversi gruppi, ma anche allo studio e alla concentrazione. L’arredamento moderno e funzionale è stato ideato dallo Studio di architettura Paolo Frello & Partners e sarà un luogo creativo e al contempo spazio ideale per incontrare clienti e ospiti nel massimo confort e riservatezza.

La Torre Velasca andrà ad aggiungersi alle altre sedi di Excellera Advisory Group, in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, in Piazza San Francesco a Treviso e in Avenue Des Arts a Bruxelles.

Gianfranco Piras, Presidente di Excellera Advisory Group e Partner di Xenon ha dichiarato: “Quando abbiamo fondato Excellera, ormai un anno fa, abbiamo voluto scegliere un nome che rappresentasse al meglio il Dna delle società, unendo due parole chiave del nostro progetto industriale: eccellenza e accelerazione. In un solo anno abbiamo raggiunto dei risultati che ci rendono molto orgogliosi: chiuderemo il 2023 con un fatturato oltre i 30 milioni di euro, grazie al lavoro di una squadra di quasi 160 professionisti, suddivisi nelle sedi di Roma, Milano, Treviso e Bruxelles, e più di 300 clienti serviti. Abbiamo recentemente dato il benvenuto nel Gruppo a Value Relations, e altre società verranno aggregate nei prossimi mesi. La scelta di spostarci nella Torre Velasca è un ulteriore passo in avanti: siamo davvero felici di poter inaugurare uno spazio che sarà la nuova casa dell’eccellenza, quella di tutte le persone che lavorano con noi e che si rispecchia nella scelta di questa sede così iconica.”

Redazione