I-DAYS MILANO: da oggi in prevendita i biglietti per il concerto di DOJA CAT del 27 giugno 2024

ALL’IPPODROMO SNAI PER I-DAYS MILANO 2024

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2023. Al via oggi le prevendite per l’unica data italiana di DOJA CAT che giovedì 27 giugno 2024 sarà protagonista agli I-Days Milano 2024 sul palco dell’Ippodromo Snai. I biglietti sono ora disponibili in prevendita per gli iscritti a Mylivenation e sull’app I-Days (disponibile per Apple e Android).

DOJA CAT – cantante, rapper e produttrice americana vincitrice di un Grammy Award – sta scalando le classifiche di tutto il mondo è reduce dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico “SCARLET” (Kemosabe Records/ RCA Records), anticipato dai brani “Balut”, “Demons”, “Attention” e dal singolo attualmente in radio “Paint The Town Red”, che ha già raggiunto 1 MILIARDO di stream, 200 milioni di views su YouTube, la #1 della classifica globale di Spotify. Il singolo è entrato nella storia conquistando la #1 nella classifica Billboard Hot 100 e nella classifica Global 200, diventando così la prima canzone rap a raggiungere la vetta della classifica Billboard 100 quest’anno. Inoltre, ha raggiunto la #1 della Top 50-Usa Charts: è la prima volta su Spotify che una canzone rap di una donna solista raggiunge la vetta delle classifiche.

Proprio i brani di “SCARLET” saranno protagonisti – insieme alle altre numerose mega hit dell’artista – della scaletta di uno show che si preannuncia visceralmente accattivante, per una delle popstar più acclamate e amate del momento: DOJA CAT ha collezionato finora infatti 5 AMA, 5 Billboard Music Award, 3 MTV VMA, 3 BMI Awards, 2 MTV EMA, 1 GRAMMY Award e 1 NAACP Image Award, oltre a ottenere un totale di 16 nomination ai Grammy Award. Si è esibita agli MTV Video Music Awards2023 e ha vinto il Best Art Direction per il video del suo brano “Attention”.

La conferma in line up di DOJA CAT agli I-Days Milano 2024 fa seguito all’annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei GREEN DAY (16 giugno), dei co-headliner AVRIL LAVIGNE e SUM 41 con i SIMPLE PLAN (9 luglio), di TEDUA (29 giugno), primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport, dei METALLICA che avranno un palco spettacolare sulla scia di quello visto al Power Trip di Indio in California e con l’iconico “snake pit”, ICE NINE KILLS e i FIVE FINGER DEATH PUNCH (29 maggio), dei QUEENS OF THE STONE AGE e dei ROYAL BLOOD (6 luglio) e dei BRING ME TO THE HORIZON con YUNGBLUD e BAD OMENS (7 luglio) arrivata solo ieri.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

L’edizione 2023 ha visto alternarsi sul palco FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA, PAOLO NUTINI, TRAVIS SCOTT, LIAM GALLAGHER, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS e gli ARCTIC MONKEYS.