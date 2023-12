CECCHETTI (LEGA): “DIECI ANNI DI SEGRETARIA SALVINI: SIAMO LA FORZA PROPULSIVA DEL CAMBIAMENTO NAZIONALE CHE STIAMO ATTUANDO”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2023 – “Dieci anni fa la Lega eleggeva il suo nuovo segretario federale Matteo Salvini. Da allora dieci anni di lavoro di squadra, a livello territoriale e nazionale, con un grande progetto di cambiamento per tutta l’Italia che stiamo attuando guidati da Matteo Salvini, arrivando a diventare una forza politica che esprime oggi cinque ministri al Governo del Paese, che rappresenta la spinta propulsiva del Centrodestra tornato maggioranza nel Paese, che amministra con i suoi Governatori e assessori la maggioranza delle regioni italiane.

Dieci anni di intenso lavoro quotidiano che ha portato a tante battaglie politiche vinte nel corso di questi anni, ma il bello viene adesso con tante riforme in cantiere, dall’autonomia regionale allo sviluppo infrastrutturale fino alle riforme per lasciare più soldi in tasca ai cittadini, meno tasse e più libertà di impresa. Avanti tutti insieme!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

Redazione