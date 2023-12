Ceriano – Assegnato a Gino Borroni l’Anadìn d’or 2023

(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 dicembre 2023 – E’stato assegnato domenica, nel corso dell’evento “Aspettando Natale” l’Anadìn d’or 2023, massima benemerenza civica del Comune di Ceriano Laghetto. Il riconoscimento va ai cittadini di Ceriano che si sono particolarmente distinti con il loro operato nel lavoro, nell’impegno sociale, nel volontariato, nello sport, nell’arte o in altre attività. Quest’anno il premio è andato a Luigi (Gino) Borroni, classe 1935, cerianese da sempre, generoso volontario che nel corso della sua vita ha offerto il proprio impegno e la propria collaborazione a varie associazioni ed istituzioni del paese “diventando esempio di una esperienza sociale e civile concreta e positiva” -si legge nella motivazione con la quale sono state raccolte numerose adesioni alla proposta della sua candidatura. “Una presenza sempre attiva, responsabile e costruttiva, nella gestione delle varie realtà in cui ha operato, dal direttivo della squadra di calcio, al Consiglio Pastorale Parrocchiale, dalla realizzazione, amministrazione e gestione del primordiale Centro Anziani comunale, all’impegno politico — sociale come consigliere comunale, corredato dall’impegno coi giovani per iniziative sociali nella biblioteca, fino all’impegno nello sport e in particolare nel calcio, prima come giocatore, poi come dirigente. Per tutti questi motivi, ricordati in un crescendo di emozioni durante la cerimonia di premiazione, è stato assegnato l’ambito e meritatissimo riconoscimento, accompagnato da un lungo e commosso applauso.

Nel corso della stessa cerimonia sono stati assegnati anche altri premi di categoria destinati ad alcune “eccellenze” cerianesi. Per il “Commercio” è stata premiata la Griglieria Raffaele, di Raffaele Bracciali, attività che proprio in questi giorni festeggia il 37esimo anniversario dall’apertura e che ha saputo conquistare il gradimento e la fedeltà di moltissimi clienti grazie alle grandi doti di accoglienza che accompagnano un altissimo livello di qualità della proposta. Qui il cliente è prima di tutto un ospite da far star bene, con tutta la passione e la competenza di chi ha sempre amato questo lavoro.

Per le “Attività produttive” è stata premiata la Pg International Inox, impresa artigianale di Giampietro Piubeni, specializzata nelle saldature e altre lavorazioni dei metalli, che negli anni ha saputo conquistare la fiducia di molti committenti specializzandosi anche nella fornitura di generatori di vapore per ferri da stiro in acciaio inox e aggiungendo negli anni lavori di calandratura, pressatura, punzonatura, curvatura e piegatura.

Per lo “Sport” è stato premiato il Club tennis Ceriano, attivo dal 1985 e punto di riferimento in tutta la nostra zona per gli appassionati del tennis. Un sodalizio sportivo che ha saputo leggere le esigenze dei diversi momenti storici, affrontando di volta in volta le sfide necessarie, per crescere e restare al passo con i tempi, ampliando l’offerta al grande pubblico ma riuscendo contemporaneamente a curare la crescita del settore agonistico fino a raggiungere l’olimpo dei più prestigiosi circoli tennistici d’Italia. Dieci anni fa il grande salto di qualità con l’apertura della nuova sede saronnese del Club che si è aggiunta alla sede storica di via Campaccio e nel 2014 l’approdo in serie A1 della prima squadra femminile. Quindi l’impegno promozionale e l’offerta di sport per tutti, con l’attivazione dei campi da padel e dei relativi corsi e tornei, in un ambiente coinvolgente che richiama ogni giorno decine di frequentatori.

Per la categoria “Sociale” è stato premiato il Comitato Genitori Ceriano Laghetto. Un gruppo attivo, attento, propositivo, collaborativo, capace di dialogare con efficacia sia con l’Istituzione scolastica che con l’Amministrazione comunale per il bene dei ragazzi. Fin dalla sua prima costituzione, il Comitato genitori, ha saputo farsi promotore delle necessità delle insegnanti, trovando spesso soluzioni efficaci a piccoli e grandi problemi o esigenze organizzative.

Infine, durante la cerimonia è stato assegnato il premio per la “Cultura” al Circolo Storico Cerianese, che mosse i suoi primi passi nel 1981 su iniziativa di don Luigi Viganò, allora coadiutore del parroco. Fu lui a stimolare un gruppo di giovani a raccogliere informazioni storiche su Ceriano Laghetto, le usanze, le tradizioni, i fatti salienti della storia recente del paese per vita ad un calendario che raccolga i racconti degli anziani per tramandarne la memoria. Tra i primi a raccogliere l’invito, diventando coordinatore del gruppo ci fu l’indimenticato Cesare Parazzini e così parte la bella avventura del “Taccuìn Cerianès”, realizzato dal nucleo di volontari che si costituirà successivamente nel Circolo Storico Cerianese e prosegue ancora oggi con regolarità il proprio impegno nella raccolta e nella catalogazione dei documenti, anche in formato digitale, producendo per la fine dell’anno la nuova edizione dell’amatissimo calendario che arriva in tutte le case dei cerianesi. Oggi del gruppo fanno parte Maria Rosa Rivolta, Laura Perinetto, Virginia Bergamaschi, Giancarlo Soldi, Carlo Monti, Rinangelo Prada.