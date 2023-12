A Buccinasco installate 15 colonnine per la manutenzione delle biciclette

Sono posizionate in luoghi strategici, come gli ingressi dei parchi e lungo i percorsi ciclo-pedonali, in modo da favorire gli spostamenti in bici in sicurezza

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 dicembre 2023 – Si trovano all’ingresso dei parchi più frequentati, in prossimità di aree verdi, aree fitness e lungo le piste ciclabili le 15 colonnine per la manutenzione delle biciclette installate e tutte funzionanti, comprese le cinque dedicate anche a chi si sposta in e-bike, la bici elettrica: in caso di bisogno potrà caricarla (grazie alle prese adatte) e avrà a disposizione, come nelle altre 10, attrezzi vari (cacciavite a croce e a taglio, chiave inglese universale e altre chiavi; leve smonta pneumatici e una pompa per gonfiare pneumatici fino a 8 bar, compatibile con tutti i tipi di valvole; manometro compreso nella pompa per il controllo della pressione delle gomme).

“Come promesso – dichiara il sindaco Rino Pruiti, assessore alla Transizione ecologica e mobilità sostenibile – abbiamo impiegato risorse per incentivare gli spostamenti in bicicletta in sicurezza, sia nella quotidianità, durante il tragitto casa-lavoro o almeno quando si circola all’interno del territorio comunale, sia nelle passeggiate domenicali. Favoriamo la mobilità dolce e sostenibile in modo trasversale e complementare, dai percorsi ciclabili alle colonnine per la manutenzione delle bici fino alle campagne di educazione stradale dedicate soprattutto a bambini e ragazzi”.

DOVE SONO LE COLONNINE:

• Parco del Sorriso (di fronte al palazzo comunale di via Roma), anche con ricarica per bici elettriche

• Piazza dei Giusti (via Manzoni), anche con ricarica per bici elettriche

• Area esterna del Cimitero comunale (via Romagna), anche con ricarica per bici elettriche

• Parco Spina Azzurra (ingresso Biblioteca via Fagnana), anche con ricarica per bici elettriche

• Parco Spina Azzurra (via Marzabotto), anche con ricarica per bici elettriche

• Area verde di via De Amicis (c/o gazebo di legno)

• Parco Passeggiata Rossini (zona centrale)

• Area fitness di via 1° Maggio

• Parco Scarlatti (via Scarlatti)

• Area fitness di via Buozzi

• Area verde di via Emilia (ang. via della Resistenza)

• Parcheggio del mercato di via Tiziano

• Pista ciclabile di via degli Alpini (ingresso Orti)

• Parco Mortisia (via della Costituzione)

• Parco Morandi (dietro il campo Scirea, via Gramsci)

Redazione