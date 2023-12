MILANO. INAUGURATA LA BIBLIOTECA CALVAIRATE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – Taglio del nastro questo pomeriggio per la biblioteca Calvairate. Sono infatti terminati anche gli ultimi lavori per la struttura, completamente rinnovata, che affaccia su piazzale Martini.

Dopo l’apertura parziale della scorsa primavera si conclude così il rinnovamento di questo prezioso punto di cultura e di incontro per il quartiere Calvairate.

La biblioteca, che ora dispone di uno spazio complessivo di 1250 mq (al posto dei precedenti 900mq), è stata interessata da un importante ripensamento delle funzioni e dei servizi.

Al primo piano è infatti disponibile una nuova ampia sala polifunzionale che garantirà la possibilità di studiare, ma anche di ospitare corsi, conferenze ed eventi. Al piano terra invece i cittadini possono usufruire di un’area con libri e multimediali per il prestito e la consultazione insieme a uno spazio per la lettura di quotidiani e periodici. Aumentata l’area destinata all’ingresso e all’accoglienza mentre la parte centrale della biblioteca ospiterà collezioni, zona studio, uno spazio destinato ai bambini e un’area coworking.

La biblioteca è aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 18. Alla pagina https://milano.biblioteche.it/library/calvairate/ sono disponibili maggiori informazioni e la possibilità di iscriversi alla newsletter dedicata agli utenti.

“Oggi terminiamo un percorso che ci ha permesso di trasformare uno spazio molto frequentato ma vetusto in una nuova biblioteca all’avanguardia con funzioni innovative – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri -. Permetterà di offrire ai cittadini un’esperienza di studio, approfondimento e svago decisamente migliore e sono certo si confermerà come luogo fondamentale per tutto il quartiere Calvairate”.

“Siamo molto felici di restituire al quartiere di Calvairate la ‘sua’ biblioteca, punto di riferimento per tutta la zona sin dal 1969 – ha affermato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. I servizi, consolidati e nuovi, troveranno spazio in locali più ampi, e la biblioteca tornerà ad essere quel presidio di socialità e cultura necessario ad ogni territorio”.

“E’ una splendida notizia per i cittadini del quartiere Calvairate e per tutti i milanesi – dichiara Stefano Bianco, presidente del Municipio 4-. Grazie ai lavori la biblioteca tornerà ad essere il cuore pulsante del quartiere e dopo i lavori di ammodernamento sarà possibile offrire nuovi servizi e lavori.”

Redazione