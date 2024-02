CEM Ambiente.  AAA cercasi operatori ecologici per varie sedi

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 19 febbraio 2024 – Proseguono le politiche di assunzione di CEM Ambiente finalizzate all’implementazione delle figure professionali necessarie ad accompagnare la crescita continua e l’espansione territoriale dell’utility di Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in un territorio di 74 comuni soci nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia.

Due nuove selezioni di personale sono state aperte per la formazione di graduatorie. CEM cerca operatori ecologici a tempo determinato per varie sedi. Ecco di cosa si tratta:

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di operatori ecologici da impegnare nelle sedi di Casalmaiocco, Melegnano e Torrevecchia Pia.

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di operatori ecologici da impegnare in altre sedi.

👉Scadenza per le domande: il 27 febbraio 2024

❗️ATTENZIONE. Per poter accedere alle selezioni di CEM è necessario compilare e inviare la domanda di partecipazione, pubblicata sul sito, insieme all’avviso di selezione.

👉Per info sugli avvisi, clicca qui: https://www.cemambiente.it/sezione/avvisi-aperti/