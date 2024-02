Cultura, Lega: “Ok a nostro emendamento per tutela falò storici”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2024 – “Con un emendamento della Lega alla legge sulla salvaguardia delle manifestazioni di rievocazione storica e del patrimonio culturale immateriale, sarà consentita per legge l’organizzazione dei falò tradizionali. Un’usanza diffusa su tutto il territorio nazionale, dai falò di Sant’antonio a gennaio, ai pan e vin veneti, ai tanti organizzati in occasione del passaggio tra l’inverno e la primavera. Una tutela per tradizioni antiche che la Lega vuole siamo tramandate, rispetto alle esasperazioni ambientaliste che ne hanno spesso intralciato l’organizzazione.

Un sano patrimonio culturale e di identità del territorio che viene preservato con l’approvazione di questo emendamento, entrando in legge”. Così i deputati della Lega Stefano Candiani, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli, Erik Pretto, Bof Gianangelo.

Redazione