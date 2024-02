Milano. 15enne accoltellato in via Canonica, 17enne arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2024 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Canonica, all’altezza del civico 59, tra Chinatown e Corso Sempione, davanti alla fermata dell’autobus, un 15enne egiziano è stato colpito da un’arma da taglio sotto l’ascella, mentre era in compagnia del fratello 19enne, rimasto illeso. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno soccorso il ferito. Il 15enne, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre i Carabinieri e la Polizia, che indagano per ricostruire quanto avvenuto, hanno arrestato un 17enne loro connazionale, che era scappato, ma, è stato arrestato per tentato omicidio.

V. A.