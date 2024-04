(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2024 – Intorno alle ore 7.00, lungo la Tangenziale Ovest, al chilometro 4+000 tra Interconnessione A4 e Pero/Fiera in direzione A8 Laghi, è avvenuto un incidente, in cui sono rimaste coinvolte 13 persone.

Sul posto sono giunte 6 ambulanze, due auto mediche, i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

In corso sono i soccorsi: due feriti sono stati soccorsi in codice giallo, due in verde e uno in codice rosso.

V. A.