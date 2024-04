Milano violenta. 39enne in codice rosso, due donne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – Questa sera, tre persone, due donne e un uomo, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, in tre episodi violenti distinti e non collegati tra loro, avvenuti intorno alle ore 22.15.

Intorno alle ore 22.15, in via Ludovico il Moro, all’altezza di P.le Negrelli, dopo un’aggressione, un 39enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Corsico e dalla Polizia, che indaga per ricostruire quanto avvenuto.

Alle 22.17, al numero unico è giunta una chiamata per soccorrere una donna di 50 anni in viale Monte Ceneri. La donna soccorsa da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste e dai Carabinieri, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Alle ore 22.18, in via Inganni, all’altezza dell’incrocio con via Lorenteggio, una donna di 32 anni è stata soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e dalla Polizia, che indaga per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.