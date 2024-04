LAVORO. ‘WORKERS’ MEMORIAL DAY’, DOMANI UN CONVEGNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE SUL LAVORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2024 – Domani, lunedì 29 aprile, alle ore 10 a Palazzo Isimbardi (via Vivaio, 1), in occasione della Giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro, il Comune di Milano e la Città Metropolitana promuovono un convegno per riflettere sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di Città metropolitana, del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, dell’Inail, dell’Ispettorato del Lavoro e di Ats.

Redazione